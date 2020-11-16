الاتحاد السكندري يقترب من ضم «هدف الزمالك»





اقترب مسؤولو الإتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي رئيس القلعة الخضراء، من التعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي وادي دجلة خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





تعاقد الإتحاد السكندري مع محمد عبد العاطي





وحصل محمد عبد العاطي لاعب وسط وادي دجلة، على إشادة كبيرة من حسام حسن المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي السكندري، حيث طلب من رئيس زعيم الثغر ضمه في الميركاتو المقبل.





ومن المقرر أن تنتهي فترة القيد المحلي للقائمة الأولى داخل مصر في 30 نوفمبر الحالي.





الجدير بالذكر أن الزمالك فاوض محمد عبد العاطي لاعب وسط وادي دجلة لضمه، إلا أن الإدارة البيضاء لم تقدم عرضا رسميا للتعاقد معه.





وفي سياق آخر استقر حسام حسن مدرب الإتحاد السكندري على رحيل كلا من، نور السيد وإسلام جمال وأسامة العزب وأيمن غباشي.











