سامو شعلان يتعاقد على مسلسل جديد لمنصة "شاهد"

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:52 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تعاقد الفنان سامو شعلان، على المشاركة في بطولة مسلسل جديد من 8 حلقات على منصة شاهد الالكترونية، وذلك بعد انتهاءه من تصوير فيلمه الجديد "جوازه قرديحي" المقرر عرضه مطلع العام المقبل على إحدى المنصات في عرض أول حصري.



وأثار سامو شعلان الجدل برفضه الإفصاح عن اسم وتفاصيل المسلسل الجديد، وأشارت بعض الدلائل أن سامو قد يكون تعاقد في سرية على مسلسل "الغرفة 207" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق للكاتب تامر إبراهيم ومن المفترض أن يتم عرض المسلسل قريبا على منصة شاهد.



يذكر أن سامو شعلان شارك مؤخرًا في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة التي انتهت منذ أيام، كما شارك في فيلم "جوازة قرديحي" الذي يدور في إطار اجتماعي عن زيجات الوسط الفني، من تأليف محمد خالد، وإخراج ياسر سليم، وبطولة عدد من أبناء أكاديمية الفنون.

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