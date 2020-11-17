محافظ الغربية: 6 حالات مشتبه بإصابتهم بكورنا من أقارب محمد صلاح

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:16 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن هناك 6 حالات مشتبه بإصابتهم بفيروس كورنا من أقارب اللاعب الدولي محمد صلاح، وتم عزلهم لحين التأكيد من إصابتهم أمام لا. 

وفي سياق أخر، أضاف "رحمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن هناك 129 ألف مواطن تقدموا بطلب تصالح من أصل 160ألف، وهذا يعني أن عدد طلبات التصالح المقدمة مقبولة جدًا حتى الآن، ومستمرون في توعية المواطنين بضرورة التقدم بطلبات التصالح، خاصة أن هذه الفرصة الحالية للتصالج قد لا تتكرر مرة أخرى.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101179 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 242 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 111009 حالة من ضمنهم 101179 حالة تم شفاؤها، و6465 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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