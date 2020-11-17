محافظ الغربية: 6 حالات مشتبه بإصابتهم بكورنا من أقارب محمد صلاح

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن هناك 6 حالات مشتبه بإصابتهم بفيروس كورنا من أقارب اللاعب الدولي محمد صلاح، وتم عزلهم لحين التأكيد من إصابتهم أمام لا.





وفي سياق أخر، أضاف "رحمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن هناك 129 ألف مواطن تقدموا بطلب تصالح من أصل 160ألف، وهذا يعني أن عدد طلبات التصالح المقدمة مقبولة جدًا حتى الآن، ومستمرون في توعية المواطنين بضرورة التقدم بطلبات التصالح، خاصة أن هذه الفرصة الحالية للتصالج قد لا تتكرر مرة أخرى.



