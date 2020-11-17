"ليست مهمتنا".. نقابة الصيادلة تطالب الصيدليات بعدم إعطاء الحقن للمرضى

قال الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل نقابة الصيادلة، تعليقا على أزمة امتناع الصيدليات على إعطاء الحقن للمرضى بعد فيروس كورونا، قائلًا: "ليس من مهام الصيدليات أن تعطي الحقن، والصيدلي يقوم به تخفيفًا على المريض المصري".





وأضاف "عبدالحميد"، خلال تصريحاته لـ الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن هذه العادة واقع موروث ولكنه غير مرغوب فيه، لافتًا إلى أنه تم فرض هذا الشيء على الصيدليات لخدمة المريض المريض المصري.





وطالب الصيدليات بعدم إعطاء الحقن؛ بسبب ما تسببه من مشكلات، لافتًا إلى أنهم يسيروا على هذا النهج قبل أزمة فيروس كورونا، متابعًا: "ليس دورنا المنوط به، دورنا هو الدواء فقط، وهو أمر غير مرغوب فيه، ولكنه فرض متوارث".



