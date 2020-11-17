"ليست مهمتنا".. نقابة الصيادلة تطالب الصيدليات بعدم إعطاء الحقن للمرضى

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:22 ص
نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة
أمنية فوزي
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قال الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل نقابة الصيادلة، تعليقا على أزمة امتناع الصيدليات على إعطاء الحقن للمرضى بعد فيروس كورونا، قائلًا: "ليس من مهام الصيدليات أن تعطي الحقن، والصيدلي يقوم به تخفيفًا على المريض المصري".

وأضاف "عبدالحميد"، خلال تصريحاته لـ الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن هذه العادة واقع موروث ولكنه غير مرغوب فيه، لافتًا إلى أنه تم فرض هذا الشيء على الصيدليات لخدمة المريض المريض المصري.

وطالب الصيدليات بعدم إعطاء الحقن؛ بسبب ما تسببه من مشكلات، لافتًا إلى أنهم يسيروا على هذا النهج قبل أزمة فيروس كورونا، متابعًا: "ليس دورنا المنوط به، دورنا هو الدواء فقط، وهو أمر غير مرغوب فيه، ولكنه فرض متوارث".

هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101179 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 242 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 111009 حالة من ضمنهم 101179 حالة تم شفاؤها، و6465 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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