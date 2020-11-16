صراع إسباني إيطالي على نجم مارسيليا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام عالمية عن وجود صراع بين أحد أندية الدوريين الإسباني والإيطالي من أجل التعاقد مع الفرنسي فلوريان توفان نجم أوليمبيك مارسيليا.

وأفادت شبكة بي إن سبورتس العالمية بأن أشبيلية الإسباني سيتنافس مع ميلان الإيطالي على التعاقد مع توفان خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن عقد النجم الفرنسي مع مارسيليا ينتهي في الصيف المقبل ولم يتوصل الطرفين لإتفاق حول تجديد العقد لذلك قد يتم بيع النجم الفرنسي في الميركاتو الشتوي المقبل من أجل الحصول على الأموال من بيعه.

وألمحت الشبكة العالمية أن مارسيليا قد يبيع توفان البالغ من العمر 27 عامًا بمبلغ لا يقل عن 32 مليون يورو.

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