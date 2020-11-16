الأهلي يزف بشري سارة لجماهير قبل نهائي إفريقيا





كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف نجم الفريق من المشاركة أمام الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وكان محمد هاني ظهير أيمن الفريق، تعرض للإصابة بكدمة قوية خلال مشاركته مع المنتخب الوطني، أمام توجو والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد بالتصفيات الإفريقية.





وقرر حسام البدري المدير الفني، استبعاد اللاعب من رحلة توجو، بسبب قوة إصابته وعدم قدرته على التواجد في مباراة الجولة الرابعة من التصفيات.





وأكد سيد عبدالحفيظ، أن اللاعب سيكون جاهز خلال أسبوع وسيتواجد في التدريبات الجماعية، عقب خضوعه للفحص الطبي من أجل التأكد من تعافيه.





ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء يوم الجمعة 27 نوفمبر الجاري، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.



