عاجل - وزير الشباب والرياضة: نهائي دوري الأبطال على ستاد القاهرة "كلام نهائي"

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:28 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علي نبوي
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كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن القرار النهائي بشأن الملعب الذي سيستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك.

وسيلتقي الأهلي والزمالك يوم ٢٧ من نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا  لكرة القدم.

وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت" :"نهائي دوري الأبطال الأفريقي بين الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة الدولي وهو كلام نهائي".

وأضاف :"مسألة حضور الجماهير في المباراة سيكون صعبًا في ظل انتشار جائحة كورونا".

وتابع :"ندرس حضور عدد محدود للمباراة وفقا للإجراءات الاحترازية في المباراة النهائية".

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