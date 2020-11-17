الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار في الفترة من الثلاثاء وحتى الأحد المقبل
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:46 ص
أمنية فوزي
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، وحتى الأحد 22 نوفمبر 2020.
يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020:
-السواحل الشمالية: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح- رشيد- بلطيم- بورسعيد- العريش- رفح).
-شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية).
يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020:
- السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح- السلوم).
أمطار خفيفة على بعض المناطق من (دمياط- بورسعيد- العريش).
يوم الخميس 19 نوفمبر 2020:
-السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح- السلوم- رشيد- بلطيم)
أمطار متوسطة على بعض المناطق من (دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).
-الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهيلة- الغربية- الشرقية- المنوفية).
-جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (حلايب- شلاتين- رأس بناس).
يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020:
-السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح- السلوم- رشيد- بلطيم- بورسعيد- العريش- رفح).
-الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفرالشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- الشرقية- المنوفية).
-جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (حلايب- شلاتين- رأس بناس).
يوم السبت 21 نوفمبر 2020:
- السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح- السلوم- رشيد- بلطيم- بورسعيد- العريش- رفح).
يوم الأحد 22 نوفمبر2020:
- السواحل الشمالية: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح- السلوم- رشيد- بلطيم- بورسعيد- العريش- رفح).
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يجب اتخاذ كافة الاستعدادت والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميًا.
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