الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار في الفترة من الثلاثاء وحتى الأحد المقبل

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، وحتى الأحد 22 نوفمبر 2020.

يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020:
-السواحل الشمالية: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح- رشيد- بلطيم- بورسعيد- العريش- رفح).
-شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية).

يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020:
- السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح- السلوم).
أمطار خفيفة على بعض المناطق من (دمياط- بورسعيد- العريش).

يوم الخميس 19 نوفمبر 2020:
-السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح- السلوم- رشيد- بلطيم)
أمطار متوسطة على بعض المناطق من (دمياط- بورسعيد- العريش- رفح).
-الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهيلة- الغربية- الشرقية- المنوفية).
-جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (حلايب- شلاتين- رأس بناس).

يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020:
-السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح- السلوم- رشيد- بلطيم- بورسعيد- العريش- رفح).
-الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفرالشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- الشرقية- المنوفية).
-جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (حلايب- شلاتين- رأس بناس).

يوم السبت 21 نوفمبر 2020:
- السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح- السلوم- رشيد- بلطيم- بورسعيد- العريش- رفح).

يوم الأحد 22 نوفمبر2020: 
- السواحل الشمالية: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (الإسكندرية- مطروح- السلوم- رشيد- بلطيم- بورسعيد- العريش- رفح).

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يجب اتخاذ كافة الاستعدادت والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميًا.
الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار في الفترة من الثلاثاء وحتى الأحد المقبل
الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار في الفترة من الثلاثاء وحتى الأحد المقبل

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