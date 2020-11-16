غزل شبين يواجه عثماسون استعداداً للقسم الثالث





ويستعد الفريق الغزلاوي بقيادة مديرة الفني شريف رضا، لخوض منافاست الموسم الجديد من القسم الثالث (2020-2021) الذي سينطلق نهاية نوفمبر الحالي.





وتضم قائمة الغزل ما يقترب من 20 لاعب منهم، محمود الجابري، محمد ابو علي، مصطفى سالم، محمد جمال، اسلام رمضان، مؤمن قصري، حسن عمار، محمد علاء الصياد، سعيد عاطف علاء فوده، محمد عبد الغني، محمود عبد النعيم، اسلام فرج، ابراهيم حامد، أحمد يحيى، رفعت دياب، مصطفى ناصف.

يخوض الفريق الأول بنادي غزل شبين مباراة ودية في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء أمام فريق عثماسون ضمن برنامج الإعداد للمباريات الرسمية.