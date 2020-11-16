غزل شبين يواجه عثماسون استعداداً للقسم الثالث

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:21 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
يخوض الفريق الأول بنادي غزل شبين مباراة ودية في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء أمام فريق عثماسون ضمن برنامج الإعداد للمباريات الرسمية.

ويستعد الفريق الغزلاوي بقيادة مديرة الفني شريف رضا، لخوض منافاست الموسم الجديد من القسم الثالث (2020-2021) الذي سينطلق نهاية نوفمبر الحالي.

وتضم قائمة الغزل ما يقترب من 20 لاعب منهم، محمود الجابري، محمد ابو علي، مصطفى سالم، محمد جمال، اسلام رمضان، مؤمن قصري، حسن عمار، محمد علاء الصياد، سعيد عاطف علاء فوده، محمد عبد الغني، محمود عبد النعيم، اسلام فرج، ابراهيم حامد، أحمد يحيى، رفعت دياب، مصطفى ناصف.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الزمالك بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 41 دقيقة

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة العالمية: إصابات كورونا بمصر تحت السيطرة.. والزيادة متوقعة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحسم مصير صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يكثف مفاوضاته لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد للحكومة بشأن التنمية المجتمعية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ يوم

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر الأول بفيروس كورونا

منذ ساعتين

مفاجآت مدوية في تشكيل مصر المتوقع لمواجهة توجو بتصفيات أمم إفريقيا

منذ 35 دقيقة

عرب الرمل يتعاقد مع مهاجم سرس وثنائي زفتى وأبشيش

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تعرف على السبب وراء تأخر إعلان الأهلي عن الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:06 م

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

11:31 ص

الصحة العالمية: إصابات كورونا بمصر تحت السيطرة.. والزيادة متوقعة (فيديو)

08:06 م

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر الأول بفيروس كورونا

09:40 م

تعرف على السبب وراء تأخر إعلان الأهلي عن الصفقة الذهبية

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»