وزير الشباب والرياضة يكشف تطورات الحالية الصحية لـ"النني" بعد إصابته بكورونا

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفاصيل تطورات الحالية الصحية للاعب المنتخب الوطني وآرسنال الإنجليزي محمد النني بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا بعد إجراء المسحة قبل مباراة العودة في توجو ضمن الجولة الرابعة لتصفيات كأس أمم أفريقيا.





وقال "صبحي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن محمد النني بصحة جيدة ويتم متابعة إصابته بالفيروس، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع البعثة والاطمئنان عليها قبل مبارة الغد.





وأشار إلى أنه تم عزل النني في غرفته بالفندق، موضحًا أن البعثة لديها يونيفورم خاص تحسبًا لحدوث إي إصابة، مستطردًا "أي حد من الممكن أن يصاب بالفيروس وعمل المسحات قبل المباراة يساعد على اكتشاف الفيروس مبكرًا، وسيكون هناك كشف دوري على اللاعبين تحسبًا لأي إصابة متوقعة".



