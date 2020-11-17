مدير تمريض العزل بأسوان: لم أتعامل مع المصابين بشكل مباشر وأصيبت بكورونا

قال سعاد عبدالرحيم، مدير التمريض بمستشفى العزل، إنها لم تتعامل بشكل مباشر مع المصابين بفيروس كورونا، ورغم ذلك أصيبت بالفيروس، لافتة إلى أنها أصيبت ببعض الآلام في البطن وبعض أعراض الانفلونزا، وبعد إجراء المسحة، ظهر إيجابية إصابتها بالفيروس





وتابعت "عبدالرحيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، الماع على الفضائية "الأولى" أنه لا يوجد أحد من افراد أسرتها أصيب بالفيروس بفضل الله، مضيفة أنه لا تستطيع أن تحدد سبب انتقال إليها الفيروس حتى الآن.





وشددت على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من الفيروس التي من بينها التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، خاصة أن التوقعات تشير إلى زيادة الإصابات مع بداية فصل الشتاء.



