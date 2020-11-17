مدير تمريض العزل بأسوان: لم أتعامل مع المصابين بشكل مباشر وأصيبت بكورونا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:18 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال سعاد عبدالرحيم، مدير التمريض بمستشفى العزل، إنها لم تتعامل بشكل مباشر مع المصابين بفيروس كورونا، ورغم ذلك أصيبت بالفيروس، لافتة إلى أنها أصيبت ببعض الآلام في البطن وبعض أعراض الانفلونزا، وبعد إجراء المسحة، ظهر إيجابية إصابتها بالفيروس 

وتابعت "عبدالرحيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، الماع على الفضائية "الأولى" أنه لا يوجد أحد من افراد أسرتها أصيب بالفيروس بفضل الله، مضيفة أنه لا تستطيع أن تحدد سبب انتقال إليها الفيروس حتى الآن.

وشددت على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من الفيروس التي من بينها التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، خاصة أن التوقعات تشير إلى زيادة الإصابات مع بداية فصل الشتاء. 

هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101179 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 242 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 111009 حالة من ضمنهم 101179 حالة تم شفاؤها، و6465 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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