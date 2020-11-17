محلل ليبي: تيار الإسلام السياسي تسبب في عرقلة المسار السياسي (فيديو)

قال أحمد العبود، المحلل السياسي الليبي، إن تيار الإسلام السياسي تسبب في عرقلة المسار السياسي في المحادثات الليبية الليبية بثلاث إشكاليات.





وأوضح العبود، في لقاء لفضائية الغد، أن الإشكالية الأولى كانت بمحاولة التيار الضغط كي تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفقا لمخرجات دستور لجنة الستين، وهو الذي لم يتفق عليه الليبيون، في محاولة لتمطيط هذا التوجه.





وأشار إلى أن تيار الإسلام السياسي حرص على أن تكون الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق قاعدة دستورية أخرى رغم وجود دستور ينظم هذه الانتخابات ووجود قانونين للانتخابات الرئاسية والتشريعية.





وتابع أن التيار حرص أيضا على محاولة تحصين الاتفاقيات الموقعة مع تركيا، سواء بمحاولة التمسك بوجود المجلس الرئاسي الحالي أو تحصين هذه الاتفاقيات بنص يعرقل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة من أن تقوم بعملية مراجعة أو إلغاء تلك الاتفاقيات.





ولفت إلى أن الاتفاق تم على أن يكون مقر حكومة الوحدة الوطنية في سرت، كون طرابلس مختطفة من قبل الميليشيات، إذ يرى الجميع أن إخراج المؤسسات المالية والاقتصادية من طرابلس سوف يقود إلى تفكيك الحالة الميليشياوية التي أفشلت الحياة السياسية والمراحل الانتقالية ونهبت أموال الليبيين.



