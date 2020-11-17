أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-11-2020.. استقرار ملحوظ بسعر المعدن الأصفر

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات اليوم الثلاثاء 17-11-2020 ،  بعد تراجعات قوية شهدتها على مدار الأيام الماضية خاصة عقب أعلان شركة فايزر العالمية وموديرنا عن إكتشاف لقاح لفيروس كورونا، ما دفع عدد كبير من المستثمرون لبيعه وتحقيق المكاسب.

ودائما تحرص جريدة " الفجر " علي عرض أخر سعر للذهب في الأسواق ومحلات الصاغة كالاتي :





أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-11-2020:

سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى مستويات 821 جنيه.
وبلغ سعر الجرام  الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 704 جنيهات
وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 938 جنيهًا
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6568 جنيهًا.

 
أسعار الذهب العالمية:

ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.08 بالمائة، ليصل مستوى 1887.80 دولار للأوقية.

وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1 بالمائة عند مستوى 1887.70 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند 92.63.

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