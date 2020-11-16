بايدن: جائحة كورونا ستشتد مع قدوم الشتاء
الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:12 م
وكالات
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قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن إن جائحة فيروس كورونا المستجد ستشتد مع حلول فصل الشتاء، مؤكدا على ضرورة إعادة عجلة الاقتصاد للدوران والسيطرة على الوباء.
ودعا بايدن
إلى الحد من عدد الأشخاص الذين يشاركون في التجمعات، مشددا على ضرورة الالتزام
بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.
ولفت إلى أن
نقل السلطة يتطلب الاطلاع على خطة ترامب لتوزيع اللقاح، مؤكدا أن الانتظار حتى 20
يناير سيؤخر مساعي احتواء الفيروس.
وحث نواب
الكونجرس على المصادقة على حزمة المساعدات الجديدة لمواجهة الجائحة.
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