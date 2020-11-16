أول تعليق لـ والد النني بعد تأكد إصابة نجله بالكورونا

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كشف ناصر النني، والد اللاعب محمد النني، تفاصيل إصابة نجله بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تحدث مع نجله بعد أن انتهى من التمرين، وأخبره أنه يشعر بأعراض نزلة برد بسيطة.



وأشار "النني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن نجله أخبره أن نتيجة المسحة لم تظهر بعد، مضيفا: "فوجئت بعد ما قفلت مع ابني بأخبار أنه مصاب بالكورونا"، لافتا إلى أنه لم يتحدث مع نجله بعد تأكد إصابته، معلقا: "هروح واكلمه".



استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري على الدفع بحمدي فتحي لاعب النادي الأهلي في تشكيل الفراعنة بمباراة الغد أمام توجو.



ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره توجو في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا المقبلة.



وجاء استقرار البدري على الدفع بحمدي فتحي في خط الوسط في مباراة الغد بعد تأكد غياب محمد النني لاعب وسط أرسنال بفيروس كورونا وغيابه عن اللقاء.



ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط بفارق 3 نقاط عن منتخب جزر القمر الذي يحتل الصدارة.



وكان منتخب مصر قد حقق الفوز في مباراة الجولة الماضية أمام توجو بهدف نظيف سجله محمود حمدي الونش.

