مفاجآت مدوية في تشكيل مصر المتوقع لمواجهة توجو بتصفيات أمم إفريقيا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:07 م
مصر
مصر
الفجر الرياضي
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استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على التشكيل الذي سيخوض به الفراعنة مباراة  أمام توجو في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا المقبلة.

وشهد التشكيل المتوقع لمنتخب مصر إجراء بعض التغييرات من جانب حسام البدري المدير الفني وفقا للظروف التي حدثت للمنتخب الوطني بعد إصابة محمد النني بفيروس كورونا ومحمد هاني بإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة، وعمرو السولية للإيقاف.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر أمام توجو على النحو التالي :- 

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد توفيق - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - أيمن أشرف

خط الوسط : طارق حامد - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : محمد شريف - محمود حسن "تريزيجيه" - أحمد حسن "كوكا".

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