حسن يوسف: أنا بصحة جيدة.. وشائعات مرض ووفاة الفنانين ضد الشرع

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:05 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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استنكر الفنان، حسن يوسف، شائعات مرضه التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن شائعات مرض ووفاة الفنانين شيء ممنهج.

وقال "يوسف" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين: "أنا بخير الحمد لله، وصحينا على خبر المرض، لسة بفتح التليفون لقيتهم مموتين شمس".

وأضاف "كل فترة يختاروا حد ويموتوه، وهذه الشائعات تسببت في أذى نفسي كبير للأسرة، وهذه الشائعات عيب وحرام، والموت حق اليقين".

وتابع "افتحوا المصحف شوية، مسألة أن يروع الإنسان زميله ده شيء ضد الشرع، من يكتبون هذه الشائعات معندهاش فكرة عن الدين ولا يروا السنة، وهذا الأمر حرمه الله في القرآن والسنة".

واستطرد "لا تسخروا من الناس وخلوا عندكو ضمير وأخلاق، مش عارف ليه استهداف الفنانين ليه مثلُا مش الإعلاميين، عندهم مثلُا إعلامي زي عمر أديب، أنا عارف أنه مش هيسبني".

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