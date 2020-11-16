عاجل.. بايدن: الرئيس ترامب يلعب الجولف رغم تداعيات كورونا
الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:04 م
أمنية فوزي
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قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي،: "أتفهم الكثير من تردد وامتعاض الرئيس ترامب بعد الانتخابات"، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.
وتابع "بايدن"،: "أجريت العديد من الاتصالات مع زعماء العالم بعد ظهور نتيجة الانتخابات".
وأضاف: "نعاني من أزمة صحية كبير، وأطالبكم بارتداء الكمامة"، مستكملًا: "الرئيس ترامب يلعب الجولف رغم تداعيات جائحة كورونا".
وتابع "بايدن"،: "أجريت العديد من الاتصالات مع زعماء العالم بعد ظهور نتيجة الانتخابات".
وأضاف: "نعاني من أزمة صحية كبير، وأطالبكم بارتداء الكمامة"، مستكملًا: "الرئيس ترامب يلعب الجولف رغم تداعيات جائحة كورونا".