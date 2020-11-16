زوجة سفاح الجيزة تكشف تفاصيل مرعبة عن ضحاياه (فيديو)

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قالت "مي"، إحدى زوجات سفاح الجيزة، إن الاخير تزوجها في الاسكندرية بإسم، مشيرة إلى أن فترة خطبتها على السفاح لم تتجاوز ثلاثة اشهر، أسفرت عن زيجة لم تطل كثيرا،ً حيث لم تتجاوز تسعة أشهر.



وتابعت "مي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، أن أخر رؤيتها للمتهم، كانت عندما غادر شقتها، عشية القبض عليه، مؤكدة أنها لازالت زوجته، وعلى ذمته حتى الآن، مشيرة إلى أن المتهم كان ممثلًا بارعًا، ولم يبدو عليه أي تصرفات تثبت أنه مجرم وسفاح، معقبة: "كان شخص خير في المنطقة وقارئ للقرآن، ولا يترك فرضًا في المسجد، ولم يبدو عليه ولو للحظة إرتكابه لهذه الجرائم.



وأضافت أن المتهم لم يكن عنيفًا في حياته الزوجية، بل كان ممثلًا بارعًا، مشيرة إلى أنها اكتشفت فقط تعدد علاقاته النسائية، حتى في مدة الزواج القصيرة التي لم تتجاوز التسعة أشهر، وكان دائمًا الانكار حال مواجهته".



وحول كواليس إكتشافها لجرائم المذكور، قالت: "والله ما عرفت قصص حوادث القتل دي، إلا عبر المحامين العاملين معي حول قضية الطلاق، وأنا قومت 2 محامين عشان أتطلق ويوم ماختفي أخر ظهور ليه كنت كل ما أتصل بيه الاقي تليفونه مغلق، وفوجئت بإتصاله بي ويخبرني أنه سافر فجأة للقاهرة عشان أمر مهم وعاجل، وفي أعقاب ذلك بيومين بيقول لي أنا في حجر صحي لأني خالطت شخص مشتبه إصابته بكورونا وكده، لقيت كلامه متناقض ثم حدثت مشادات بيننا خلال هذه الفترة ".



واضافت " هذا الرجل حاول تسميمي ثلاث مرات لإحداث إجهاض، لأني حملت تلات مرات، ولما كان يعرف أني حامل مكنش بيفرح نهائي، ويجبلي أكل وحلويات وعصائر من بره، ويجبرني على تناولهم وأقول له يا محمد مش عايزة ؟ يقول لي لازم تاكلي وتتغذي وبمجرد ما روح للدكتورة تاني أتفاجئ أني أجهضت ".

