بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الزمالك بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا





حسمت لجنة الكرة بنادي الزمالك، ملف الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بعد موافقة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للأبيض على أسماء المغادرين.





الراحلون عن الزمالك في الميركاتو الصيفي





استقر مسؤولو الزمالك على رحيل عدد من لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال الفترة المقبلة من الميركاتو الصيفي، بعد مشاروة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.





ومن المنتظر أن يحسم المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ملف الراحلين بشكل نهائي بعد نهاية مباراة الأبيض ضد الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وجاءت الأسماء الأقرب للرحيل عن صفوف الزمالك، كالآتي: "محمد عواد وكريم بامبو، ومحمد عنتر، وعمر السعيد والكونغولي كابونجو كاسونجو".





وفي نفس السياق وافق المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو على رحيل محمد حسن لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بعد اقتراب حسم صفقة نبيل عماد لاعب بيراميدز.





الجدير بالذكر أن الزمالك تأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليواجه غريمه التقليدي النادي الأهلي، يوم 27 من الشهر الجاري.



