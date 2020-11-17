كاميليا ورد تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في مهرجان الفضائيات العربية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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شاركت الفنانة الجزائرية كاميليا ورد محبيها بإطلالتها في مهرجان الفضائيات العربية والذي انطلق منذ قليل بحضور عدد كبير من النجوم.

وظهرت كاميليا بفستان براق باللون الأسود، ونسقت معه تسريحة شعر تناسبت مع الإطلالة ونالت إعجاب محبيها.

ومن المقرر أن يتم تكريم كاميليا بجائزة خاصة وذلك بعد نجاح كليب أغنيتها الشهيرة "ليلة".

وينطلق مهرجان الفضائيات العربية في دورته 11، اليوم الإثنين، وتُهدى الدورة الحادي عشر تخليداً لذكرى الفنانة رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.


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