أسعار النفط ترتفع بنهاية التعاملات مع أمال حول لقاح موديرنا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:19 م
بوابة الفجر
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انهت أسعار النفط  تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع بعد أن أعلنت شركة "موديرنا" أن البيانات الأولية أظهرت فعالية بنحو 94.5 بالمائة للقاحها المحتمل لفيروس كورونا.

وتلقت أسعار الخام الدعم أيضاً في التعاملات المبكرة من آمال استمرار اتفاقية خفض الإنتاج من قبل "أوبك+"، بالإضافة إلى بيانات إيجابية في اليابان والصين.

وتواصل أسعار النفط الأداء القوي بعد مكاسب 8 بالمائة في الأسبوع الماضي على خلفية إعلان شركة "فايزر" أن لقاح كورونا الخاص بها فعّال بنسبة 90 بالمائة.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر  بنحو 3 بالمائة إلى 41.34 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:44 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير بنسبة 2.3 بالمائة إلى 43.76 دولار للبرميل.

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