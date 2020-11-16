دراسة إسبانية تضع ريال مدريد وبرشلونة في قمة الليجا

أكدت دراسة إسبانية أن فريقي ريال مدريد وبرشلونة، هما أكثر الفريق الإسبانية ثابتًا في بطولة الدوري الإسباني حتي الآن، وذلك بناء على منهجيات حسابية، وجاء بعدهما كل من ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد.









وأثبت باحثون إسبان أنه كيف يمكن للرياضيات أن تساهم في الكشف عن أنماط اللعب المختلفة بكرة القدم، وإذا ما كانت الفرق تلعب بشكل ثابت أم لا.







وعلى الرغم من أن الباحثين الذين قاموا بهذا الأمر أوضحوا أنه من السابق لأوانه تقييم التأثير الناتج عن تلك الدراسة، إلا أنهم أبدوا قناعة بأن الفرق التي ترغب في امتلاك مميزات مختلفة عن بقية الفرق يجب أن تضم متخصصين وعلماء ضمن أجهزتها.







وفي هذا البحث، الذي نشرته مجلة (Nature Scientific Reports)، شارك باحثون من جامعة مدريد التقنية حيث أوضحوا أنه في الوقت الحالي عملية تحليل البيانات ترتكز على اللاعب وليس الفريق.







وحلل هذا البحث جميع مباريات موسم (2018/2019)، والذي أنهاه فريقا برشلونة وريال مدريد في المركزين الأول والثالث على الترتيب، وخلاله تم التركيز على المعلومات الخاصة بالمكان والزمان للتمريرات بين اللاعبين.









وأظهرت الدراسة أن الفريق الكتالوني حظي باثنين من المتطلبات في الوقت ذاته، وهو امتلاكه لسلسلة تمريرات ثابتة ومتناسقة للغاية وأيضا كان الأكثر اختلافا عن بقية الفرق.