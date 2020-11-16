عاجل.. بايدن يتعهد للشعب الأمريكي على الهواء بمواجهة كورونا

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قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي، إن توزيع اللقاح المضاد لكورونا على 300 مليون أمريكي أمرصعب للغاية.



وتابع "بايدن"،: "أتعهد بمواجهة فيروس كورونا بقوة"، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



وأضاف أن خبراء الصحة طالبوا بتقليل أعداد الحضور في التجمعات الخاصة بعيد الشكر.

