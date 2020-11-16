نقل الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان للمستشفى

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:00 م
جيسكار
جيسكار
وكالات
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ذكرت إذاعة "فرانس بلو" اليوم الاثنين أن الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان (94 عاما) نُقل إلى مستشفى في مدينة تور بغرب فرنسا أمس الأحد.

 

وقالت الإذاعة، إن جيسكار، الذي تولى الرئاسة من عام 1974 إلى عام 1981، نُقل من مقر إقامته إلى المستشفى مساء أمس الأحد.

 

ولم ترد معلومات حتى الآن عن سبب نقله للمستشفى. وكان جيسكار قد نُقل إلى المستشفى لفترة وجيزة في سبتمبر الماضي بسبب عدوى رئوية بسيطة.

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