نائب رئيس المنتخب الوطني في توجو: "النني" لم تظهر عليه أعراض كورونا رغم الإصابة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:49 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس بعثة المنتخب الوطنى فى توجو، إن اللاعب محمد الننى كان متألقا في التدريب بشكل كبير، ولياقته البدينة طبيعية ولم يشعر بأى أعراض لفيروس كورونا، ولكنه أجرى المسحة بعد الوصول لتوجو أمس، وتأخرت بشكل كبير وظهرت منذ قليل، والتى أكدت إصابة الننى بفيروس كورونا، وبدأ الدكتور محمد أبو العلا مع المسئولين الطبيين مع البعثة في تنفيذ البروتوكول الطبي الخاص به.

وأوضح نائب رئيس بعثة المنتخب الوطنى فى توجو، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن محمد الننى صحيّا لم تظهر عليه أي نوع من الأعراض، لافتًا إلى أنه تم إجراء المسحة قبل السفر وكانت الحالة سلبية، ولكن والبروتوكول يجب أن يتم إجراء مسحة في توجو، وظهرت حالته إيجابية.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة إجراءات عملية سفر أي لاعب يصاب بكورونا، حيث يتم العزل، وتطبيق الإجراءات ليعود مع البعثة، مؤكدا أنت البعثة كلها في غرف فردية.

وتابع: "الصور المتداولة للاعبين قبل التدريب، وهناك 3 أتوبيسات، ليكون كل لاعب بمفرده، كذلك في الطائرة، حيث هناك إجراءات احترازية مشددة، ولكن قدر الله وما شاء فعل، مشددا على أن اللاعبين الموجودين على مستوى عال، لدينا طارق حامد وحمدى فتحى، وأكثر من لاعب يجيد اللعب في نفس المركز، وكنا حذرين أن يحدث مثل هذه الأشياء.

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