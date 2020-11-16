عاجل.. بايدن: نضمن توزيعًا عادلًا للقاح فيروس كورونا
الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:46 م
أمنية فوزي
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قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي، للشعب الأمريكي،: "علينا الاتحاد سويًا لمواجهة فيروس كورونا".
وتابع "بايدن"،: "سنضمن توزيعًا عادلًا للقاح فيروس كورونا، ونستطيع تقديم حزم الرعاية لكل المواطنين المتضررين من كورونا".
وأكد أنه من الضروري عودة الاقتصاد مع محاصرة فيروس كورونا، متابعًا: "نسعى للاستثمار في بحوث الطاقة النظيفة خلال المرحلة المقبلة، وقادرون على توفير 6.5 مليون فرصة عمل جديدة، ولدينا خطط لمساعدة الشركات الصغيرة المتضررة من كورونا".
وتابع "بايدن"،: "سنضمن توزيعًا عادلًا للقاح فيروس كورونا، ونستطيع تقديم حزم الرعاية لكل المواطنين المتضررين من كورونا".
وأكد أنه من الضروري عودة الاقتصاد مع محاصرة فيروس كورونا، متابعًا: "نسعى للاستثمار في بحوث الطاقة النظيفة خلال المرحلة المقبلة، وقادرون على توفير 6.5 مليون فرصة عمل جديدة، ولدينا خطط لمساعدة الشركات الصغيرة المتضررة من كورونا".