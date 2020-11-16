عزت العلايلي يفجر مفاجأة حول تصريحاته المسيئة لمحمد رمضان (فيديو)

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علق الفنان عزت العلايلي على الأزمة التي نشبت مؤخرًا بينه وبين محمد رمضان بعدما انتشرت أنباء باسمه تفيد بوصفه لرمضان بأنه مريض شهرة.



ونفى الفنان عزت العلايلي عبر مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن الذي يذاع عبر قناة الحدث اليوم، ويقدمه الإعلامي سيد على، اي حديث عن محمد رمضان، موضحًا أنه لم يقول اي كلمة عن رمضان من التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه لا يعرف من الذي روج لهذه الشائعات.



ووصف الفنان عزت العلايلي الأمر بأنه ادعاء كاذب وسخيف ومقزز، مؤكدا أنه لا يستطيع أن يقول اي كلمة على أي فنان مهما كان هو.