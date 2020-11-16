عزت العلايلي يفجر مفاجأة حول تصريحاته المسيئة لمحمد رمضان (فيديو)

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements

علق الفنان عزت العلايلي على الأزمة التي نشبت مؤخرًا بينه وبين محمد رمضان بعدما انتشرت أنباء باسمه تفيد بوصفه لرمضان بأنه مريض شهرة.

ونفى الفنان عزت العلايلي عبر مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن الذي يذاع عبر قناة الحدث اليوم، ويقدمه الإعلامي سيد على، اي حديث عن محمد رمضان، موضحًا أنه لم يقول اي كلمة عن رمضان من التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه لا يعرف من الذي روج لهذه الشائعات.

ووصف الفنان عزت العلايلي الأمر بأنه ادعاء كاذب وسخيف ومقزز، مؤكدا أنه لا يستطيع أن يقول اي كلمة على أي فنان مهما كان هو.

أخبار تهمك

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ يوم

موسيماني يحسم مصير صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ حوالي 15 ساعة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الزمالك بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

تعرف على السبب وراء تأخر إعلان الأهلي عن الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ يومين

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر الأول بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يزف بشري سارة لجماهير قبل نهائي إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

الصحة العالمية: إصابات كورونا بمصر تحت السيطرة.. والزيادة متوقعة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يكثف مفاوضاته لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد للحكومة بشأن التنمية المجتمعية

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:36 م

عاجل - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

10:06 م

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

11:31 ص

الصحة العالمية: إصابات كورونا بمصر تحت السيطرة.. والزيادة متوقعة (فيديو)

08:06 م

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر الأول بفيروس كورونا

09:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»