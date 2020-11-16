"شنق نفسه".. انتحار شاب داخل منزله بالعياط

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:23 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
أقدم شاب على الانتحار شنقًا داخل منزله بمدينة العياط، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للعميد محمد عطوية مأمور مركز شرطة العياط، بورود بلاغًا من الأهالى بانتحار شاب داخل منزله بدائرة المركز.

إنتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة الرائد عادل طلبة والنقيب باسم هنداوي معاوني مباحث المركز، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وبالفحص والمعاينة تبين انتحار شاب يدعي "إسلام.ع.أ" عن طريق شنق نفسه، وعدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاته.

تحريات العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة توصلت إلى أن الشاب كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الماضية لوجود خلافات عائلية وانفصال والديه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد للحكومة بشأن التنمية المجتمعية

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن قيمة انتقال ثنائي الأحمر إلى البنك الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مباراة مصر والبرازيل مهددة بالإلغاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ يوم

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحسم مصير صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يكثف مفاوضاته لحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 26 دقيقة

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ يومين

تعرف على السبب وراء تأخر إعلان الأهلي عن الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعة

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر الأول بفيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ يومين

الصحة العالمية: إصابات كورونا بمصر تحت السيطرة.. والزيادة متوقعة (فيديو)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

منذ ثلث ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:06 م

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر الأول بفيروس كورونا

09:40 م

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

11:31 ص

الصحة العالمية: إصابات كورونا بمصر تحت السيطرة.. والزيادة متوقعة (فيديو)

08:06 م

تعرف على السبب وراء تأخر إعلان الأهلي عن الصفقة الذهبية

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»