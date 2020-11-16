"شنق نفسه".. انتحار شاب داخل منزله بالعياط

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أقدم شاب على الانتحار شنقًا داخل منزله بمدينة العياط، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للعميد محمد عطوية مأمور مركز شرطة العياط، بورود بلاغًا من الأهالى بانتحار شاب داخل منزله بدائرة المركز.



إنتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة الرائد عادل طلبة والنقيب باسم هنداوي معاوني مباحث المركز، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وبالفحص والمعاينة تبين انتحار شاب يدعي "إسلام.ع.أ" عن طريق شنق نفسه، وعدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاته.



تحريات العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة توصلت إلى أن الشاب كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الماضية لوجود خلافات عائلية وانفصال والديه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

