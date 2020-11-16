مع رجاء الجداوي..نجوم الفن في مهرجان القنوات الفضائية (صور)
الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:55 م
مي مرسي
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بدأ مهرجان القنوات الفضائية اليوم وذلك في دورته ال11 والمقام في ٱحدى فنادق القاهرة.
وظهرت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي من حضور المهرجان وذلك بجانب تمثال للفنانة رجاء الجداوي كما ظهرت أيضا نيللي كريم بجانب هذا التمثال.
وكان من ضمن حضور المهرجان سلوى عثمان، رحاب الجمل، ليلى عز العرب، سهر الصايغ والفنان أحمد وفيق، ومحمد جمعة، وإسلام إبراهيم وخالد أنور ومؤمن زكريا وزوجته والعديد من نجوم الفن والإعلام.
وظهرت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي من حضور المهرجان وذلك بجانب تمثال للفنانة رجاء الجداوي كما ظهرت أيضا نيللي كريم بجانب هذا التمثال.
وكان من ضمن حضور المهرجان سلوى عثمان، رحاب الجمل، ليلى عز العرب، سهر الصايغ والفنان أحمد وفيق، ومحمد جمعة، وإسلام إبراهيم وخالد أنور ومؤمن زكريا وزوجته والعديد من نجوم الفن والإعلام.
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