غدا.. منتخب السويس يواجه العبور وديا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:19 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس نظيره العبور، مساء غد الثلاثاء، ضمن معسكر الأول بمدينة الإسماعيلية استعدادا لمنافسات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني.
وخاض منتخب السويس حتى الآن ودية وحيدة جاءت أمام كهرباء الإسماعيلية بهدفين نظيفين، ثم ودية العبور غدا الثلاثاء، وتأتي آخر وديات الفريق أمام بلدية المحلة.
ويفتتح منتخب السويس موسمه الكروي الجديد رسميا أمام نظيره وغريمه بورتو السويس ضمن بداية الموسم الجديد بدوري القسم الثاني عن مجموعة القاهرة والقناة في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الحالي.
ويتولي قيادة منتخب السويس فنيا أشرف خضر، ويعاونه محمد قناوي، مدرب عام، هيثم عبده، مدرب مساعد، سيد توفيق، مدربا لحراسة المرمى.

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