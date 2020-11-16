بعد اعتذار طهطا الألومنيوم يواجه اهلي المنشأة الأربعاء

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:10 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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يستضيف فريق نادي الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف، المدير الفني للفريق، يوم الاربعاءالمقبل ،نظيره فريق نادي اهلي المنشأة، في ثاني وديات الفريق الحمادي استعدادا لمنافسات الموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

وقال سيد قاسم المدير الإداري لنادي الالومنيوم، في تصريح خاص ل"الفجر الرياضي"إن لقاء الفريقين جاء بعد اعتذار فريق نادي طهطا لارتباطهالودية اخري، ليأتي الاتفاق مع الجهاز الفني لنادي اهلي المنشاة

واستهل فريق الألومنيوم ودياته يوم الخميس الماضي بمواجهة نظيره فريق نادي قنا بملعب الألومنيوم، والتي انتهت بفوز الألومنيوم بهدفين مقابل هدف، احرزهما كيرلس ماهر، وابراهيم سعيد الوافد الجديد من نادي بترول أسيوط.

ونجح الجهاز الفني للالومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف، المدير الفني للفريق، في ابرام 6 صفقات بضم كلا من علاء ماهر لاعب وسط مدافع الوطني السعودي، وابراهيم سعيد لاعب وسط نادي ديروط، وابو بكر محمد لاعب الإعلاميين، واحمد حمودي لاعب شبان قنا، وإيهاب محمد مدافع بترول أسيوط، وفاروق خالد لاعب وسط الداخلية

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