عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:06 م
النني
النني
علي نبوي
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استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري على الدفع بحمدي فتحي لاعب النادي الأهلي في تشكيل الفراعنة بمباراة الغد أمام توجو.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره توجو في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا المقبلة.

وجاء استقرار البدري على الدفع بحمدي فتحي في خط الوسط في مباراة الغد بعد تأكد غياب محمد النني لاعب وسط أرسنال بفيروس كورونا وغيابه عن اللقاء.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط بفارق 3 نقاط عن منتخب جزر القمر الذي يحتل الصدارة.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز في مباراة الجولة الماضية أمام توجو بهدف نظيف سجله محمود حمدي الونش.

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مصر وتوجو محمد النني كورونا حمدي فتحي البدري

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