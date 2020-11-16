تحرير 174 محضر مخالفة متنوع في حملة مكبرة لضبط الأسواق والأسعار بمغاغة

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة حملة مكبرة لضبط الأسواق برئاسة أحمد راشد نائب رئيس المركز وبحضور جهاز حماية المستهلك بالمنيا وعضو التفتيش الادارى وعضو ادارة البيئة ومساعد رئيس المركز ومدير الرقابة التموينية بمغاغة بمعاونة وتأمين قوات من مركز شرطة مغاغة ومباحث تموين الشمال.



أسفرت الحمله عن تحرير 174 محضرا متنوعا لمخالفات تموينية وأخرى خاصة بالأسعار من شأنها أن تنتقص من مبدأ حماية المستهلك.



ياتى ذلك نطلاقا من حرص الدولة على حماية المستهلك وضبط الأسواق بما يتواءم مع مصلحة المواطنين وبناء على تعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتنفيذا للكتاب الدورى رقم 281 الخاص بضبط الاسواق وبتكليف من وكيل الوزارة محمد السيد ليله رئيس مركز ومدينة مغاغة.

