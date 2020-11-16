لجنة الإنتاج الحيواني بالفيوم تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا لكافة أنشطة الإنتاج الحيواني

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قال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، فى إطار التعليمات المشددة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد السيد القصير، بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد على البلاد لكافة أنشطة الإنتاج الحيواني.



قامت اليوم الاثنين لجنة المتابعة اليومية من قبل إدارة الإنتاج الحيوانى بمديرية الزراعة بالفيوم، والمهندس ايمن نعمان محمود، مدير عام الإدارة والمهندس ابراهيم صابر، والمهندس سمير صبرى، وبرفقة المهندس ايهاب فاروق، مدير عام إدارة التوعية والإرشاد بقطاع الإنتاج الحيوانى.



حيث قاموا بزيارة لأحد مصانع الأعلاف مركز الفيوم للوقوف على التأكد من إتباع الإجراءات الاحترازية من إرتداء الكمامات وأتباع أساليب التطهير الصحيحة وتم التشديد على ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.

