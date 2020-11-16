موعد إنطلاق مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإيطالي





تنطلق منافسات الجولة الثامنة من منافسات مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز بداية من يوم السبت المقبل 21 نوفمبر عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.





وكانت الدوريات في مختلف أنحاء العالم قد توقفت منذ يوم 8 نوفمبر الماضي بسبب فترة التوقف الدولي الحالي وخوض تصفيات بعض البطولات مثل كأس العالم وكأس أمم إفريقيا ودوري أمم أوروبا.





وستلعب يوم السبت المقبل أول ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.





بينما ستلعب يوم الأحد 22 المباريات السبعة المتبقية من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز وتعتبر أهمها مباراة نابولي وميلان والتي ستلعب في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة.



