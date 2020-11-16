سيراميكا كليوباترا يواجه الإسماعيلي وبلدية إسماعيلية وديا





يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مباراة ودية، مساء الأربعاء المقبل أمام فريق بلدية إسماعيلية، على ملعب فندق إقامة الفريق بمحافظة الإسماعيلية، في إطار برنامج الاستعدادا للموسم الجديد.





كما يلتقي فريق سيراميكا كليوباترا مع الإسماعيلي مساء السبت المقبل، على ملعب الدراويش، حيث يسعى هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إلى الارتقاء بمعدل اللياقة البدنية للاعبين.





وكان فريق سيراميكا كليوباترا بدأ معسكرا مغلقا صباح السبت الماضي، في أحد الفنادق الخاصة بالإسماعيلية، هدفه الوصول إلى أعلى معدل من الانسجام بين العناصر المنضمة حديثا للنادي، واللاعبين القدامى للفريق.



