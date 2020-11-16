كيف تتعاملي مع الآراء السلبية لو كنت عروسة؟.. خبيرة تجميل تجيب

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:57 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت هايدي صلاح، خبيرة التجميل، إن المرأة لا يجب عليها أن تكون على طبيعتها خاصة في المنزل، ولهذا يجب الاهتمام بالبشرة، معقبة: "المرأة مش طول الوقت هتفضل حاطه فول ميكب أب 24 ساعة".

وتابعت "صلاح"، حوارها مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن العروسة لا يجب أن تتأثر سلبًا بأي أراء جانبية، طالما واثقة من نفسها، وعليها أن تتعامل مع أي آراء سلبية برود وثقة بالنفس وابتسامة لطيفة.

ولفتت إلى أن أساس الميك أب هو وجود بشرة جيدة، خاصة أن التجميل لا يداري سوء الجلد، مشددة على ضرورة وضع الكريمات التي تحتوي على شاي أخضر، لأنها تمتص الدهون من البشرة.

وأشارت إلى ضرورة وضع الكريمات الليلية لأنها تجدد الجلد بصورة كبيرة للغاية، وهذه الكريمات مهمة بداية من الـ26 عامًا، لأن هذه الكريمات تقلل التجاعيد التي تظهر في سن مبكر، وتعمل على ترطيب البشرة بشكل كبير.

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