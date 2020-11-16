27 % من سيدات الأعمال بدأن مشاريعهن خلال هذا العام



وتابعت "زيدان"، خلال حوارها مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن ريادة الاعمال تعني البحث عن حلول ابتكارية لاحتياجات المجتمع، لكي تكون هناك تنمية اقتصادية في المجتمع بشكل صحيح.



وأشارت إلى أن27% من السيدات بدأوا مشاريعهن خلال هذا العام، لمساندة أسرهم في ظل أزمة كورونا، وهذا أمر مختلف تمامًا عن السابق.



قالت الدكتورة شروق زيدان، رئيس المؤتمر الدولي لرائدات الأعمال، إن اختيارها من قبل المجلس الدولي للمشاريع الصغيرة لرئاسة المؤتمر الدولي لرائدات الأعمال كان شرفًا عظيما، لافتة إلى أن هذا الاختيار جاء بعد عملها في رفع الوعي بأهمية المشاريع الصغيرة.