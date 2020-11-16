تفاصيل حملة صحية تعدم 2 طن أغذيه في الدقهلية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:54 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شنت فرق مراقبة الأغذية على مستوى محافظة الدقهلية حملات مكثفة علي الحملات الرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية.

تم المرور على 270 منشأة وتحرير 125 محضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذة المنشأت، كما تم التوصية بغلق 75 منشأة مخالفة وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص إشتراطات وعدم وجود ترخيص.

كما تم خلال هذه الحملات إعدام 1670 كيلو أغذية متنوعة وكذلك 475 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية، وتم إرسال 455 عينة تم أخذها وإرسالها الي المعامل للفحص.

كما شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.


جاء ذلك في إطار خطة مديرية الصحة بالدقهلية وبناء على توجيهات وزيرة الصحة الدكتوره هالة زايد وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتوجيهات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.



تفاصيل حملة صحية تعدم 2 طن أغذيه في الدقهلية
تفاصيل حملة صحية تعدم 2 طن أغذيه في الدقهلية
تفاصيل حملة صحية تعدم 2 طن أغذيه في الدقهلية
تفاصيل حملة صحية تعدم 2 طن أغذيه في الدقهلية
تفاصيل حملة صحية تعدم 2 طن أغذيه في الدقهلية
تفاصيل حملة صحية تعدم 2 طن أغذيه في الدقهلية

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