شاهد.. تفاصيل التدريب البحري المصري الروسي المشترك

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:52 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف اللواء بحري محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق، تفاصيل التدريب البحري المصري الروسي المشترك بالبحر الأسود.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، "من ضمن العدائيات التي نواجهها تهديد الاستقرار البحري بشرق المتوسط، وهو ما يتطلب تدريبات بحرية"، مشيرا إلى أن المناورة تعد أرقى أشكال التدريب.

ولفت إلى أن التدريب المصري الروسي يعد الأول من نوعه في البحر الأسود، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية لتنفيذ التدريب البحري بين مصر وروسيا.

وحول مرور الوحدات البحرية المصرية من مضيق البوسفور التركي، قال "القانون الدولي ينظم مرور السفن البحرية عبر إخطار رسمي، ومراقبة الجانب التركي مرور الوحدات لأنه قلقان".

وأضاف "الفرقاطات البحرية تكون مسلحة بصواريخ مضادة لسفن السطح، تستطيع الاشتباك على مسافة 32 كيلو، فضلا عن صواريخ مضادة للطائرات والغواصات، ومدفعية متعددة المهام، فضلا عن رادارات إنذار وملاحة".

وأشار إلى أن بريطانيا حرصت على تنظيم تدريب بحري مشترك مع مصر، موضحا أن الصاعقة البحرية ستشارك في التدريب البحري المصري الروسي.

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