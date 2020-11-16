بالأسود.. هبة مجدي بإطلالة غريبة عبر "إنستجرام"

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شاركت الفنانة هبة مجدي صور من أحدث جلسات تصوير لها بالأسود وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وظهرت "مجدي" في الصور بملابس سوداء وميك أب أسود وشعر منسدل على كتفها وكتبت تعليقا قائله: "ليت الذي خلق العيون دليلا خلق القلوب الخافقات حديدا".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبري وأحمد مجدي وحقث نجاحا كبيرا.