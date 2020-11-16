بالأسود.. هبة مجدي بإطلالة غريبة عبر "إنستجرام"

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:13 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
شاركت الفنانة هبة مجدي صور من أحدث جلسات تصوير لها بالأسود وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهرت "مجدي" في الصور بملابس سوداء وميك أب أسود وشعر منسدل على كتفها وكتبت تعليقا قائله: "ليت الذي خلق العيون دليلا خلق القلوب الخافقات حديدا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبري وأحمد مجدي وحقث نجاحا كبيرا.
بالأسود.. هبة مجدي بإطلالة غريبة عبر "إنستجرام"
بالأسود.. هبة مجدي بإطلالة غريبة عبر "إنستجرام"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عرب الرمل يتعاقد مع مهاجم سرس وثنائي زفتى وأبشيش

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة العالمية: إصابات كورونا بمصر تحت السيطرة.. والزيادة متوقعة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر الأول بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مفاجآت مدوية في تشكيل مصر المتوقع لمواجهة توجو بتصفيات أمم إفريقيا

منذ 38 دقيقة

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ يوم

تعرف على السبب وراء تأخر إعلان الأهلي عن الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد للحكومة بشأن التنمية المجتمعية

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الزمالك بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يكثف مفاوضاته لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحسم مصير صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ يومين

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

ياسمين صبري تخطف قلوب جمهورها بإطلالة جذابة عبر "إنستجرام"

هبة مجدي بلوك رقيق عبر "إنستجرام"

شاهد.. ياسمين صبري تشعل "إنستجرام" بجلسة رياضية

ياسمين صبري بإطلالة رقيقة عبر "إنستجرام"

آيتن عامر تجذب جمهورها بإطلالة هادئة

شاهد.. أول ظهرو لياسمين صبري داخل سيارتها الجديدة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:06 م

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

11:31 ص

الصحة العالمية: إصابات كورونا بمصر تحت السيطرة.. والزيادة متوقعة (فيديو)

08:06 م

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر الأول بفيروس كورونا

09:40 م

تعرف على السبب وراء تأخر إعلان الأهلي عن الصفقة الذهبية

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»