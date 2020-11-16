لميس الحديدي عن القبض على قيادات الإخوان في النمسا: أوروبا بدأت تفيق

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أكدت الاعلامية لميس الحديدي، أن القبض على عدد من قيادات الاخوان في النمسا، يمثل مرحلة إفاقة على ما تشهده أراضيها من إرهاب، بسب استخدام الارهابين للدين عبر الجمعيات الاهلية والمساجد كغطاء، لأعمالهم المشبوهة.



اوأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين،: "يبدو أن أوروبا بدأت تفيق من غفلتها، ففرنسا ايضًا شهدت اليوم توقيع مذكرة عبر عدد من المثقفين الفرنسيين، قدمت للرئيس الفرنسي "ماكرون" طالبت فيه بتعليق وحظر جمعية "مسلمو فرنسا" الذراع الاخواني للتنظيم الدولي للإرهابية في الاراضي الفرنسية.



ولفتت إلى أن الحكومة النمساوية اسست في أكتوبر عام 2014 المركز الأوروبي لمكافحة الارهاب، بهدف تتبع المؤسسات الاسلامية معقبة: "أنا اسفه إني بقول إسلامية، لأنها مؤسسات إخوانية ترتبط علاقتها بالإرهاب، وهذا المركز نفسه أدرج الهيئة الاسلامية في النمسا ضمن الجماعات المتطرفة في النمسا".

