رئيس طلخا يتعامل مع عامود إنارة سقط بسبب الأمطار

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:47 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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سقط عامود إنارة علي الطريق السريع بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية نتيجة الطقس السئ والأمطار التي شهدتها المنصورة وطلخا.

علي الفور كلف الكحاسب محمد الأمين رئيس مجلس مركز ومدينة طلخا بالإنتقال الفوري وفصل التيار الكهربائي واستبدال عامود الإنارة. 

جائت أعمال تغير عامود الإنارة في إطار الاهتمام بالصيانة لاعمدة الانارة للتصدي لمخاطر الأمطار. 

وأكد رئيس مدينة طلخا علي استمرار أعمال الصيانة لاعمدة الإنارة واستبدال المتهالك منها تنفيذًا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.
رئيس طلخا يتعامل مع عامود إنارة سقط بسبب الأمطار
رئيس طلخا يتعامل مع عامود إنارة سقط بسبب الأمطار
رئيس طلخا يتعامل مع عامود إنارة سقط بسبب الأمطار
رئيس طلخا يتعامل مع عامود إنارة سقط بسبب الأمطار
رئيس طلخا يتعامل مع عامود إنارة سقط بسبب الأمطار
رئيس طلخا يتعامل مع عامود إنارة سقط بسبب الأمطار
رئيس طلخا يتعامل مع عامود إنارة سقط بسبب الأمطار
رئيس طلخا يتعامل مع عامود إنارة سقط بسبب الأمطار
رئيس طلخا يتعامل مع عامود إنارة سقط بسبب الأمطار
رئيس طلخا يتعامل مع عامود إنارة سقط بسبب الأمطار

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