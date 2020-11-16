"ضمن حملة توزيع 100 ألف غطاء شتوي".. مستقبل وطن يسلم ديوان محافظة الفيوم 4 ألاف غطاء شتوي لعمال مجالس المدن

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:44 م
بوابة الفجر
ريهام على
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قام النائب عبد القادر الجارحي، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، بتسليم 4 ألاف غطاء شتوي لديوان عام محافظة الفيوم، لتوزيعها على عمال النظافة بمجالس المدن، جاء ذلك بحضور الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، المحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد رجب أمين تنمية الموارد، والاستاذ سالم فتيح آمين، العلاقات العامة بالحزب.

تفقد محافظ الفيوم، قافلة الحزب للغطاء الشتوي، كما أشاد المحافظ بجهود حزب مستقبل وطن في مد يد العون للفئات غير القادرة والعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير مشروعات صغيرة تعينهم على متطلبات الحياة، فضلًا عن تقديم المساعدات الغذائية وأغطية الشتاء للأسر الأكثر احتياجًا، وكذلك المساهمة في تحمل تكلفة التصالح على مخالفات البناء للفئات غير القادرة.

فيما أشار أمين عام حزب مستقبل وطن بالفيوم، أن قافلة اليوم تشمل 4000 لحاف ستقوم المحافظة بتوزيعها على عمال النظافة والعمالة غير المنتظمة بمجالس المدن بمختلف مراكز المحافظة، وذلك ضمن حملة "شتاء دافئ" التي تستهدف توزيع 100 ألف غطاء شتوي "لحاف" على الاسر الأولى بالرعاية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، من خلال الوحدات الحزبية للحزب.
"ضمن حملة توزيع 100 ألف غطاء شتوي".. مستقبل وطن يسلم ديوان محافظة الفيوم 4 ألاف غطاء شتوي لعمال مجالس المدن
"ضمن حملة توزيع 100 ألف غطاء شتوي".. مستقبل وطن يسلم ديوان محافظة الفيوم 4 ألاف غطاء شتوي لعمال مجالس المدن
"ضمن حملة توزيع 100 ألف غطاء شتوي".. مستقبل وطن يسلم ديوان محافظة الفيوم 4 ألاف غطاء شتوي لعمال مجالس المدن
"ضمن حملة توزيع 100 ألف غطاء شتوي".. مستقبل وطن يسلم ديوان محافظة الفيوم 4 ألاف غطاء شتوي لعمال مجالس المدن
"ضمن حملة توزيع 100 ألف غطاء شتوي".. مستقبل وطن يسلم ديوان محافظة الفيوم 4 ألاف غطاء شتوي لعمال مجالس المدن
"ضمن حملة توزيع 100 ألف غطاء شتوي".. مستقبل وطن يسلم ديوان محافظة الفيوم 4 ألاف غطاء شتوي لعمال مجالس المدن
"ضمن حملة توزيع 100 ألف غطاء شتوي".. مستقبل وطن يسلم ديوان محافظة الفيوم 4 ألاف غطاء شتوي لعمال مجالس المدن
"ضمن حملة توزيع 100 ألف غطاء شتوي".. مستقبل وطن يسلم ديوان محافظة الفيوم 4 ألاف غطاء شتوي لعمال مجالس المدن
"ضمن حملة توزيع 100 ألف غطاء شتوي".. مستقبل وطن يسلم ديوان محافظة الفيوم 4 ألاف غطاء شتوي لعمال مجالس المدن
"ضمن حملة توزيع 100 ألف غطاء شتوي".. مستقبل وطن يسلم ديوان محافظة الفيوم 4 ألاف غطاء شتوي لعمال مجالس المدن
"ضمن حملة توزيع 100 ألف غطاء شتوي".. مستقبل وطن يسلم ديوان محافظة الفيوم 4 ألاف غطاء شتوي لعمال مجالس المدن
"ضمن حملة توزيع 100 ألف غطاء شتوي".. مستقبل وطن يسلم ديوان محافظة الفيوم 4 ألاف غطاء شتوي لعمال مجالس المدن
"ضمن حملة توزيع 100 ألف غطاء شتوي".. مستقبل وطن يسلم ديوان محافظة الفيوم 4 ألاف غطاء شتوي لعمال مجالس المدن
"ضمن حملة توزيع 100 ألف غطاء شتوي".. مستقبل وطن يسلم ديوان محافظة الفيوم 4 ألاف غطاء شتوي لعمال مجالس المدن
"ضمن حملة توزيع 100 ألف غطاء شتوي".. مستقبل وطن يسلم ديوان محافظة الفيوم 4 ألاف غطاء شتوي لعمال مجالس المدن
"ضمن حملة توزيع 100 ألف غطاء شتوي".. مستقبل وطن يسلم ديوان محافظة الفيوم 4 ألاف غطاء شتوي لعمال مجالس المدن
"ضمن حملة توزيع 100 ألف غطاء شتوي".. مستقبل وطن يسلم ديوان محافظة الفيوم 4 ألاف غطاء شتوي لعمال مجالس المدن
"ضمن حملة توزيع 100 ألف غطاء شتوي".. مستقبل وطن يسلم ديوان محافظة الفيوم 4 ألاف غطاء شتوي لعمال مجالس المدن
"ضمن حملة توزيع 100 ألف غطاء شتوي".. مستقبل وطن يسلم ديوان محافظة الفيوم 4 ألاف غطاء شتوي لعمال مجالس المدن
"ضمن حملة توزيع 100 ألف غطاء شتوي".. مستقبل وطن يسلم ديوان محافظة الفيوم 4 ألاف غطاء شتوي لعمال مجالس المدن
"ضمن حملة توزيع 100 ألف غطاء شتوي".. مستقبل وطن يسلم ديوان محافظة الفيوم 4 ألاف غطاء شتوي لعمال مجالس المدن
"ضمن حملة توزيع 100 ألف غطاء شتوي".. مستقبل وطن يسلم ديوان محافظة الفيوم 4 ألاف غطاء شتوي لعمال مجالس المدن
"ضمن حملة توزيع 100 ألف غطاء شتوي".. مستقبل وطن يسلم ديوان محافظة الفيوم 4 ألاف غطاء شتوي لعمال مجالس المدن
"ضمن حملة توزيع 100 ألف غطاء شتوي".. مستقبل وطن يسلم ديوان محافظة الفيوم 4 ألاف غطاء شتوي لعمال مجالس المدن

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