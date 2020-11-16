بعد مناشدة أحمد موسى.. "التموين": ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية والخضروات بكل قرى مصر (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة التموين قررت زيادة كميات السلع الغذائية والخضراوات بالمجمعات الاستهلاكية، استجابة لبرنامج على مسؤوليتي.



ووجه موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، الشكر إلى وزير التموين للاستجابة السريعة بزيادة الكمية المعروضة من السلع الغذائية بمختلف قرى مصر.



وكان الإعلامي أحمد موسى قد ناشد زير التموين بتوفير السلع الغذائية والخضراوات بالمجمعات الاستهلاكية في القرى.