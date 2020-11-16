بعد مناشدة أحمد موسى.. "التموين": ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية والخضروات بكل قرى مصر (فيديو)

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:10 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة التموين قررت زيادة كميات السلع الغذائية والخضراوات بالمجمعات الاستهلاكية، استجابة لبرنامج على مسؤوليتي.

ووجه موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، الشكر إلى وزير التموين للاستجابة السريعة بزيادة الكمية المعروضة من السلع الغذائية بمختلف قرى مصر.

وكان الإعلامي أحمد موسى قد ناشد زير التموين بتوفير السلع الغذائية والخضراوات بالمجمعات الاستهلاكية في القرى.

أخبار تهمك

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ يوم

الصحة العالمية: إصابات كورونا بمصر تحت السيطرة.. والزيادة متوقعة (فيديو)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ يومين

تعرف على السبب وراء تأخر إعلان الأهلي عن الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعة

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر الأول بفيروس كورونا

منذ 39 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد للحكومة بشأن التنمية المجتمعية

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن قيمة انتقال ثنائي الأحمر إلى البنك الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يكثف مفاوضاته لحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موسيماني يحسم مصير صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مباراة مصر والبرازيل مهددة بالإلغاء

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يشترط التتويج «دوري أبطال أفريقيا» مقابل السماح لثنائي الفريق بالرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

منذ 13 دقيقة

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ ساعة و 18 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:06 م

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر الأول بفيروس كورونا

09:40 م

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

11:31 ص

الصحة العالمية: إصابات كورونا بمصر تحت السيطرة.. والزيادة متوقعة (فيديو)

08:06 م

تعرف على السبب وراء تأخر إعلان الأهلي عن الصفقة الذهبية

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»