تركيا تسجل ارتفاعا مستمرا للإصابات والوفيات اليومية بكورونا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:36 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 3316 إصابة و94 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع لكلا المؤشرين بلغ مستويات ذروة الجائحة في أبريل.

 

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3316 شخصا، ليصل إلى مستوى 417594 حالة.

 

وهذه الحصيلة هي الأكبر منذ أواخر أبريل، وتشير إلى ارتفاع مستمر لمؤشر الإصابات اليومية المسجلة بالفيروس والذي بلغ في 13 نوفمبر 3045، وفي 14 نوفمبر 3116، وفي 15 نوفمبر 3223.

 

وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 11601 شخص بعد تسجيل 94 حالة جديدة مقابل 93 يوم 13 نوفمبر، وفي 14 نوفمبر 92، و89 في 15 نوفمبر.

 

وأعلنت عن شفاء 2712 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 356375 شخصا.

 

وسجلت تركيا بالتالي ارتفاعا في العدد اليومي للوفيات والإصابات بفيروس كورونا إلى مستويات شوهدت آخر مرة خلال ذروة الجائحة في أبريل الماضي.

 

وتمر تركيا منذ أسابيع ارتفاعات كبيرة للإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع السلطات إلى تشديد جديد للإجراءات الوقائية والقيود العامة لوقف تسارع انتشار المرض.

 

وأعلن وزير الصحة، فخر قوجة، سابقا أن بلاد تواجه حاليا ذروة ثانية من الجائحة وسط انتقادات حادة للحكومة بسبب أسلوب تعاملها مع التفشي ونظام تسجيل الحالات، الذي لا يحصي الإصابات الخالية من الأعراض.

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