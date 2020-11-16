مفاجأة.. كتاب أوباما يؤكد اعتراض بايدن على قتل أسامة بن لادن

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال إيهاب عباس المحلل السياسي الأمريكي إن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أصدر كتابين قبل صدور كتابه الثالث غدا وهو يسعى إلى استغلال الظروف الحالية في أمريكا لتصحيح مسار من وجهة نظره لفترة حكم دونالد ترامب.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى من واشنطن ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كتاب أوباما سيكون بمثابة دليل للرئيس المنتخب جو بايدن خاصة في السياسات الخارجية وعلاقات الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وتابع أن توقيت صدور الكتاب بعد انتخاب بادين وليس قبل الانتخابات يدل على بعض ما يحتويه الكتاب حول اختلاف جو بايدن على بعض القرارات منها قتل أسامة بن لادن.

وأكد أن سياسات باراك أوباما تؤكد أنه سيذكر مصر في إطار عام بانها دولة حليفة مشيرا إلى أن من يعتقد أن أوباما أو من بعده بايدن سيحل القضية الفلسطيينة فهو واهم وليس لديه فهم للسياسة الأمريكية.

وأشار إلى أن دونالد ترامب أكد أن انتخابات أمريكا كانت مزورة وأمامه خيار واحد باللجوء للقضاء وفقا للدستور الأمريكي.

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