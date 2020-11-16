بعد مغادرتها القاهرة بشكل مفاجئ.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ ماغي بو غصن

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:18 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


فاجأت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، متابعيها بعودتها لبيروت ومغادرتها للقاهرة قبل انطلاق مهرجان الفضائيات العربية وذلك بعد تعرضها لوعكة صحيو مفاجئة، حيث كان من المفترض تكريمها من خلاله بجائزة أفضل ممثلة لبنانية عربية لعام 2020 عن دورها في مسلسلها الرمضاني أولاد آدم.

ولذلك، تواصل الفجر الفني مع أحد المصادر المقربة لماغي بو غصن للاطمئنان على حالتها الصحية والذي أكد لنا أنها بخير ووضعها مطمئن.

وأضاف أنها وصلت إلى بيروت منذ ساعتين ونصف تقريبًا وتوجهت إلى الطبيب الذي أكد لها أن حالتها الصحية جيدة ولكنها فقط تعاني من ضغط وإرهاق شديد.


وكانت ماغي قد كتبت عبر حسابها بموقع تويتر قائلة: بعد وصولي عالقاهرة اضطريت للأسف إرجع على بيروت قبل المهرجان بساعات بسبب وعكة صحية مفاجئة.. أنا هلأ كتير منيحة الحمدالله وبحالة جيدة جداً..
بعتذر كتير من القيّمين على مهرجان الفضائيات العربية على استحالة بقائي.. كنت حابّة كون بيناتكن واستلم الجائزة اللي أنا فخورة فيها جداً.

واختتمت: ‏شكراً للجنة النقاد الكرام ولرئيس ‎مهرجان الفضائيات العربية الأستاذ أحمد عليوة وللجمهور المصري والعربي اللي صوّت لصالحي كأفضل ممثلة لبنانية عربية للعام ٢٠٢٠ عن مسلسل ‎أولاد آدم منلتقي قريباً.. كل الحب.

أخبار تهمك

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ يومين

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأمن العام يكشف جثتين جديدتين من ضحايا سفاح الجيزة

منذ يوم

عاجل - مباراة مصر والبرازيل مهددة بالإلغاء

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. وزير التعليم يوجه تحذيرا شديدا للطلاب ويكشف مفاجأة عن المناهج

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن قيمة انتقال ثنائي الأحمر إلى البنك الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيه جديد للحكومة بشأن التنمية المجتمعية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

منذ 19 دقيقة

الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ يومين

الزمالك يكثف مفاوضاته لحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موسيماني يحسم مصير صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر الأول بفيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

الصحة العالمية: إصابات كورونا بمصر تحت السيطرة.. والزيادة متوقعة (فيديو)

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تعرف على السبب وراء تأخر إعلان الأهلي عن الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:06 م

عاجل - البدري يُحدد بديل النني أمام توجو

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر الأول بفيروس كورونا

09:40 م

عاجل.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأهلي

11:31 ص

الصحة العالمية: إصابات كورونا بمصر تحت السيطرة.. والزيادة متوقعة (فيديو)

08:06 م

تعرف على السبب وراء تأخر إعلان الأهلي عن الصفقة الذهبية

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»