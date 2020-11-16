بعد مغادرتها القاهرة بشكل مفاجئ.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ ماغي بو غصن

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فاجأت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، متابعيها بعودتها لبيروت ومغادرتها للقاهرة قبل انطلاق مهرجان الفضائيات العربية وذلك بعد تعرضها لوعكة صحيو مفاجئة، حيث كان من المفترض تكريمها من خلاله بجائزة أفضل ممثلة لبنانية عربية لعام 2020 عن دورها في مسلسلها الرمضاني أولاد آدم.



ولذلك، تواصل الفجر الفني مع أحد المصادر المقربة لماغي بو غصن للاطمئنان على حالتها الصحية والذي أكد لنا أنها بخير ووضعها مطمئن.



وأضاف أنها وصلت إلى بيروت منذ ساعتين ونصف تقريبًا وتوجهت إلى الطبيب الذي أكد لها أن حالتها الصحية جيدة ولكنها فقط تعاني من ضغط وإرهاق شديد.





وكانت ماغي قد كتبت عبر حسابها بموقع تويتر قائلة: بعد وصولي عالقاهرة اضطريت للأسف إرجع على بيروت قبل المهرجان بساعات بسبب وعكة صحية مفاجئة.. أنا هلأ كتير منيحة الحمدالله وبحالة جيدة جداً..

بعتذر كتير من القيّمين على مهرجان الفضائيات العربية على استحالة بقائي.. كنت حابّة كون بيناتكن واستلم الجائزة اللي أنا فخورة فيها جداً.



واختتمت: ‏شكراً للجنة النقاد الكرام ولرئيس ‎مهرجان الفضائيات العربية الأستاذ أحمد عليوة وللجمهور المصري والعربي اللي صوّت لصالحي كأفضل ممثلة لبنانية عربية للعام ٢٠٢٠ عن مسلسل ‎أولاد آدم منلتقي قريباً.. كل الحب.

