شبان قنا يواجه سوهاج ودياً



وخاض شبان قنا مباراة ودية الإثنين أمام نادي قنا الرياضي على ملعب الأخير ولكنه هزم بهدف نظيف، على أن يخوض الشبان عدة وديات أخرى خلال الأسبوع قبيل البدء في تدريبات الأسبوع ما قبل بدء منافسات الموسم الجديد والمقرر إنطلاقه يوم 25 من شهر نوفمبر الحالي.



وكان شبان قنا اختتم موسمه الكروي السابق محتلا المركز الرابع بترتيب مجموعة الصعيد خلفا للبنك الأهلي، بني سويف، والألومنيوم، أما سوهاج فأنهى موسمه محتلا المركز الثامن من جدول ترتيب المجموعة.



يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشبان المسلمين بقنا، ضيفه ونظيره بسوهاج، بلقاء يجمع بين الفريقين وديا في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء، على ملعب الأول، ضمن استعدادات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني، عن مجموعة الصعيد.